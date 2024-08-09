"Во втором тайме выглядели совершенно по?другому. Были более активными в отборе. В первом тайме позволяли много моментов, когда соперник доставлял мячи в штрафную и подходил к штрафной на расстоянии 25–30 метров. Во втором тайме стали играть более активно. Более качественно вели борьбу и контролировали мяч, отсюда и результат. Неплохой второй тайм, команда проявила характер", - приводит слова Рахимова "Матч ТВ".
Казанский "Рубин" 9 августа в Ростове-на-Дону встретился с местным "Ростовом". Матч завершился вничью 1:1. На гол капитана южан Данилы Глебова в первом тайме казанцы во второй половине встречи ответили успешной реализацией Мирлиндом Даку пенальти. "Рубин" после четырёх матчей набрал 4 очка и занимает десятое место в турнирной таблице. В 5-м туре чемпионата России сезона-2024/25 клуб из Казани 19 августа сыграет против тольяттинского "Акрона".
Рахимов - о ничьей с "Ростовом": неплохой второй тайм, команда проявила характер
Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов прокомментировал ничейный результат матча с "Ростовом" в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги (1:1).
Фото: Global Look Press