"Соболеву будет тяжело, если не найдёт компромисс со "Спартаком". Для всех игроков тоже не очень хорошо, когда в команде такой раздор. Здесь должны прийти к какому-то компромиссу. История с "Зенитом" не красит ни Соболева, ни "Спартак", - цитирует Канчельскиса "Чемпионат".
Напомним, что ранее спортивный директор "Спартака" Томаш Амарал объявил, что нападающий Александр Соболев отстранен от тренировок с основной командой. Сообщалось, что форвард желает перейти в петербургский "Зенит" и сообщил главному тренеру Деяну Станковичу, что больше не хочет выступать за красно-белых.
В прошлом сезоне Соболев отметился 10-ю забитыми мячами и 9-ю результативными передачами в 34-х встречах за красно-белых во всех турнирах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 7,5 миллионов евро.
Канчельскис высказался о нападающем "Спартака" Александре Соболеве
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о нападающем "Спартака" Александре Соболеве.
Фото: ФК "Спартак"