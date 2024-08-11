"Не надоели ли вопросы о "Зените"? Нет, я нормально реагирую на это. Пусть задают", - цитирует слова Кругового "РБ Спорт".
Напомним, что "Зенит" перевел Кругового во вторую команду после того, как тот подписал предварительный контракт с ЦСКА. После второй половины сезона-2023/24 Круговой официально перешел в стан "армейцев".
На данный момент российский защитник провел в составе московского клуба 4 матча и отметился 2 голевыми передачами.
Круговой: вопросы о "Зените" не надоели
Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал о том, надоели ли ему вопросы о петербургском "Зените".
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