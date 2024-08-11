Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Крылья Советов
17:30
ФакелНе начат
Спартак
20:00
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Тюмень
15:00
РоторНе начат
Арсенал Тула
19:00
НефтехимикНе начат
Чайка
19:00
РодинаНе начат

Круговой: вопросы о "Зените" не надоели

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал о том, надоели ли ему вопросы о петербургском "Зените".
Фото: GettyImages
"Не надоели ли вопросы о "Зените"? Нет, я нормально реагирую на это. Пусть задают", - цитирует слова Кругового "РБ Спорт".

Напомним, что "Зенит" перевел Кругового во вторую команду после того, как тот подписал предварительный контракт с ЦСКА. После второй половины сезона-2023/24 Круговой официально перешел в стан "армейцев".

На данный момент российский защитник провел в составе московского клуба 4 матча и отметился 2 голевыми передачами.

Данил Круговой Зенит ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится