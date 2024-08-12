"Это неправда. Трансфер Керема в "Спартак" не состоится, - приводит слова Д’Авилы "Матч ТВ".
Ранее в турецких СМИ появилась информация о том, что "Галатасарай" и "Спартак" договорились о трансфере 25-летнего вингера сборной Турции Керема Актюркоглу. По данным источников, сумма сделки должна была составить 13 миллионов евро.
Также сообщалось, что Актюркоглу согласовал с красно-белыми условия личного контракта. По сообщениям прессы, "Спартак" предложил футболисту контракт с зарплатой 2.4 миллиона евро в год + бонусы.
Агент Актюркоглу: неправда. Трансфер Керема в "Спартак" не состоится
Вильям Д’Авила, агент вингера "Галатасара" Керема Актюркоглу опроверг информацию о договоренности с московским "Спартаком".
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