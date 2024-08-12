23-летний центральный полузащитник Эркулес из клуба бразильской Серии А "Форталеза", может перейти в "Спартак". Как сообщает Metaratings, красно-белым были предложены услуги бразильского хавбека, однако, руководство "Спартака" заинтересовано в других футболистах на позицию в центр поля.
Сам Эркулес, как сообщается, был готов к переезду в Россию. В текущем сезоне на счету Эркулеса 28 матчей за "Форталезу" во всех турнирах. В них полузащитник отметился 4-мя голами и 3 раза ассистировал партнерам по команде. Контракт Эркулеса с его нынешним клубом рассчитан до конца декабря 2026-го года.
Metaratings: "Спартаку" был предложен полузащитник Эркулес из "Форталезы"
Московскому "Спартаку" предложили подписать полузащитника Эркулеса из бразильского клуба "Форталеза".
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