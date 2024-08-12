Форвард "Динамо" Константин Тюкавин и вингер "Спартака" Антон Зиньковский могли продолжить карьеру в Турции. Как сообщает Sport24, турецкие агенты обратились к футболистам с предложением о переходе в чемпионат Турции. Предварительно игроки были предложены "Бешикташу" и "Галатасараю".
По данным источника, посредники получили отказ от футболистов. Тюкавин аргументировал свое решение желанием продолжить карьеру в топ-5 европейских чемпионатов, а Зиньковский намерен бороться за место в основном составе "Спартака".
Напомним, "Бешикташ" в летнее трансферное окно приобрел у "Лацио" итальянского нападающего Чиро Иммобиле. К "Галатасараю", который является чемпионом Турции, на правах свободных агентов присоединились форвард Мишу Батшуайи и вингер Хаким Зиеш.
Sport24: турецкие агенты предлагали Тюкавина и Зиньковского "Бешикташу" и "Галатасараю"
Услуги российских футболистов Константина Тюкавина и Антона Зиньковского были предложены топ-клубам турецкой Суперлиги.
Фото: ТАСС