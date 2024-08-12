"Пока ничего об этом не знаю, поэтому сейчас нечего комментировать", - сказал Юран.
В этот понедельник стало известно о том, что Игорь Черевченко и "Факел" прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. По информации журналиста Ивана Карпова тренерский мостик воронежского клуба может занять нынешний тренер "Чайки" Дмитрий Пятибратов. Экс-наставник "Факела" Сергей Ташуев также заявил о готовности вновь поработать в Воронеже.
В текущем сезоне после четырех туров воронежцы набрали пока одно очко и занимают последнее 16-го место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Источник: "Чемпионат"
Юран отреагировал на слухи об интересе со стороны "Факела" после ухода Черевченко
Российский тренер Сергей Юран ответил на вопрос о заинтересованности воронежского "Факела".
Фото: ФК "Пари НН"