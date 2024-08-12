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Юран отреагировал на слухи об интересе со стороны "Факела" после ухода Черевченко

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Российский тренер Сергей Юран ответил на вопрос о заинтересованности воронежского "Факела".
Фото: ФК "Пари НН"
"Пока ничего об этом не знаю, поэтому сейчас нечего комментировать", - сказал Юран.

В этот понедельник стало известно о том, что Игорь Черевченко и "Факел" прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. По информации журналиста Ивана Карпова тренерский мостик воронежского клуба может занять нынешний тренер "Чайки" Дмитрий Пятибратов. Экс-наставник "Факела" Сергей Ташуев также заявил о готовности вновь поработать в Воронеже.

В текущем сезоне после четырех туров воронежцы набрали пока одно очко и занимают последнее 16-го место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Источник: "Чемпионат"

Сергей Юран Факел
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