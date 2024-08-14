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Масалитин: Сергеев - хороший игрок, который бы пригодился ЦСКА, но "Зенит" его вряд ли отпустит

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Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о возможном переходе Ивана Сергеева из "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Сергеев - хороший игрок, который бы пригодился ЦСКА, но "Зенит" его вряд ли отпустит. Если Иван куда-то и уйдет, то, скорее всего, в "Крылья Советов". Мне слабо верится, что питерцы будут укреплять своего конкурента", - цитирует Масалитина "СЭ".

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА может подписать нападающего петербургского "Зенита" Ивана Сергеева. В прошлом сезоне форвард провел за петербургский клуб во всех турнирах 39 матчей и отметился 11-ю забитыми мячами и 5-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 5 миллионов евро.

Ранее нападающий выступал за самарские "Крылья Советов", "Тамбов", "Строгино" и московское "Торпедо". Контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Валерий Масалитин ЦСКА Зенит Иван Сергеев
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