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Лапочкин - об отказе Орсато работать в ЭСК РФС: это ненормальная ситуация

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Российский футбольный судья Сергей Лапочкин прокомментировал отказ итальянца Даниэле Орсато работать в экспертно-судейской комиссии РФС спустя два дня после назначения.
Фото: Getty Images
"Это ненормальная ситуация, но сейчас такие времена и геополитика. Возможно, было какое-то воздействие, которое оказалось сильнее, чем подписанный договор. Что касается фразы про другую деятельность, это наверняка просто отговорка, так как все члены ЭСК ещё где-то работают и спокойно совмещают. Думаю, что Орсато слукавил", - цитирует Лапочкина Metaratings.

О том, что итальянский арбитр Даниэле Орсато, который был признан лучшим футбольным рефери 2020 года, включён в состав экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза было объявлено 13 августа. Но через два дня 48-летний судья, который после Евро-2024 завершил карьеру, покинул отечественную футбольную организацию. Орсато объяснил этот свой поступок невозможностью совмещать работу эксперта ЭСК с другой деятельностью. Решение им было принято после обсуждения этой ситуации со своей семьей.

РФС Сергей Лапочкин Даниэле Орсато Судейство
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