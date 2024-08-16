"Не показалось ли мне, что "Зенит" в этом сезоне стал сильнее, чем в прошлом? Да, можно так сказать. На первый взгляд показалось, что они действительно стали сильнее, но "Зенит" каждые полгода усиливается, всегда приобретает новых игроков и борется за результаты", - цитирует Чавеса "РБ Спорт".
В летнее трансферное окно петербургский "Зенит" приобрел голкипера "Балтики" Евгения Латышонка, защитников Юрия Горшкова из "Крыльев Советов", Сергея Волкова из "Краснодара" и Ваню Дркушича из "Сочи", а также полузащитника "Краснодара" Ильзата Ахметова и нападающего "Локомотива" Максима Глушенкова.
После 4-х сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 12-ю набранными очками, петербургский клуб имеет разницу мячей 14:0. Московское "Динамо" располагается на второй строчке с 9-ю очками в своем активе.
Чавес: "Зенит" стал сильнее, они каждые полгода усиливаются
Полузащитник московского "Динамо" Луис Чавес высказался о петербургском "Зените".
Фото: ФК "Динамо"