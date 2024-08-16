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Смолов: Мексиканский залив или Чёрное море? Чёрное море, конечно

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Федор Смолов, которым интересовался мексиканский клуб, сделал выбор между Мексиканским заливом и Черным морем.
Фото: ФК "Краснодар"
"Мексиканский залив или Чёрное море? Чёрное море, конечно", - цитирует Смолова "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство "Краснодара" не стало продавать нападающего Федора Смолова в мексиканский "Атлетико Ла-Пас" за 1 миллион долларов.

Этим летом нападающий Федор Смолов перешел в "Краснодар" из московского "Динамо" на правах свободного агента. В сезоне-2023/2024 форвард отметился 6-ю забитыми мячами и 5-ю результативными передачами в 34-х встречах за бело-голубых во всех турнирах.

Федор Смолов Краснодар
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