"Мексиканский залив или Чёрное море? Чёрное море, конечно", - цитирует Смолова "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство "Краснодара" не стало продавать нападающего Федора Смолова в мексиканский "Атлетико Ла-Пас" за 1 миллион долларов.
Этим летом нападающий Федор Смолов перешел в "Краснодар" из московского "Динамо" на правах свободного агента. В сезоне-2023/2024 форвард отметился 6-ю забитыми мячами и 5-ю результативными передачами в 34-х встречах за бело-голубых во всех турнирах.
Смолов: Мексиканский залив или Чёрное море? Чёрное море, конечно
Федор Смолов, которым интересовался мексиканский клуб, сделал выбор между Мексиканским заливом и Черным морем.
Фото: ФК "Краснодар"