"Концовка предыдущего сезона была непонятной. "Динамо" и "Краснодар" до последнего боролись с "Зенитом". В этом сезоне "Динамо" способно побороться. Понятно, что немного надоело видеть только "Зенит" чемпионом. Но если команда выигрывает, значит, заслуженно. Победителей не судят", - цитирует Рыбчинского "Чемпионат".
В последнем туре РПЛ сезона-2023/2024 московское "Динамо" уступило на выезде "Краснодару" со счетом 0:1, а петербургский "Зенит" одержал домашнюю победу над "Ростовом" со счетом 2:1. Таким образом, команда Сергея Семака стала чемпионом России в шестой раз кряду, набрав в 30-ти встречах 57 очков. На второй строчке расположился "Краснодар" c 56-ю очками, а бело-голубые заняли третье место с таким же количеством набранных очков.
После 4-х сыгранных туров в текущем сезоне сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 12-ю набранными очками, команда Марцела Лички располагается на второй строчке и имеет на три очка меньше.
Рыбчинский: надоело видеть только "Зенит" чемпионом, в этом сезоне "Динамо" может с ним побороться
Защитник "Оренбурга" Дмитрий Рыбчинский высказался о гегемонии петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"