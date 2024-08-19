"Химки", вышедшие в РПЛ по итогам прошлого сезона, были заинтересованы в подписании форварда "Спартака" Александра Соболева на правах аренды. Как сообщает "СЭ", подмосковный клуб готов был арендовать отстраненного от тренировок с красно-белыми игрока, однако ни "Спартак", ни сам Соболев не заинтересованы в такой сделке.
Напомним, главный тренер "Спартака" Деян Станкович отстранил Александра Соболева от тренировок с основой после матча 1-го тура РПЛ с "Оренбургом". С тех пор нападающий не попадал в заявку. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны "Зенита", однако, по данным СМИ, клубы не смогли договориться о сумме трансфера.
"СЭ": "Химки" планировали арендовать Александра Соболева у "Спартака"
Подмосковные "Химки" проявляли интерес к форварду московского "Спартака" Александру Соболеву.
Фото: "Матч ТВ"