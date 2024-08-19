Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Акрон
1 - 2 1 2
РубинЗавершен
Динамо Мх
1 - 0 1 0
АхматЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лестер
1 - 1 1 1
ТоттенхэмЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вальядолид
1 - 0 1 0
ЭспаньолЗавершен
Вильярреал
2 - 2 2 2
АтлетикоЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лечче
0 - 4 0 4
АталантаЗавершен
Ювентус
3 - 0 3 0
КомоЗавершен

Голкипер "Акрона" Волков: не скажу, что есть большая разница между РПЛ и Первой лигой

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Вратарь "Акрона" Сергей Волков рассказал, чем, по его мнению, РПЛ отличается от Первой лиги.
Фото: официальный сайт "Акрона"
"Разница между Премьер-лигой и Первой лигой? Здесь много индивидуально сильных футболистов. Но глобально не скажу, что есть огромная разница между РПЛ и Первой лигой", - цитирует Волкова Metaratings

"Акрон" из Тольятти вышел в РПЛ по итогам прошлого сезона. В Первой лиге клуб из Тольятти финишировал на 3-м месте, а в стыковых матчах переиграл "Урал" (2:0, 1:2) по сумме двух встреч. В первых 5-ти матчах в РПЛ Сергей Волков пропустил 9 мячей и 1 раз ушел с поля без пропущенного гола.

В Первой лиге 2023/24 на счету Волкова было 13 "сухих" матчей. Всего вратарь принял участие в 34-х встречах и пропустил 26 мячей. После 5-ти туров "Акрон" занимает в турнирной таблице 13-е место. На счету команды 4 набранных очка.

Акрон Сергей Волков
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится