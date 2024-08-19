"Разница между Премьер-лигой и Первой лигой? Здесь много индивидуально сильных футболистов. Но глобально не скажу, что есть огромная разница между РПЛ и Первой лигой", - цитирует Волкова Metaratings
"Акрон" из Тольятти вышел в РПЛ по итогам прошлого сезона. В Первой лиге клуб из Тольятти финишировал на 3-м месте, а в стыковых матчах переиграл "Урал" (2:0, 1:2) по сумме двух встреч. В первых 5-ти матчах в РПЛ Сергей Волков пропустил 9 мячей и 1 раз ушел с поля без пропущенного гола.
В Первой лиге 2023/24 на счету Волкова было 13 "сухих" матчей. Всего вратарь принял участие в 34-х встречах и пропустил 26 мячей. После 5-ти туров "Акрон" занимает в турнирной таблице 13-е место. На счету команды 4 набранных очка.
Голкипер "Акрона" Волков: не скажу, что есть большая разница между РПЛ и Первой лигой
Вратарь "Акрона" Сергей Волков рассказал, чем, по его мнению, РПЛ отличается от Первой лиги.
Фото: официальный сайт "Акрона"