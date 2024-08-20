"Индивидуальная цель на сезон? Выходить на поле, забивать голы и приносить команде победу в каждом матче. Думаю, ни один футболист не ставит перед собой задачу набрать 20 или 30 голов за сезон. Нападающий в каждом матче выходит с целью забить мяч", - цитирует Агаларова Legalbet.
В прошлом сезоне Гамид Агаларов провел за грозненский "Ахмат" во всех турнирах 23 матча и отметился тремя забитыми мячами, в текущем сезона на счету игрока один забитый гол в 4-х встречах. Ранее в СМИ появилась информация, что форвард в ближайшее время может перейти в махачкалинское "Динамо".
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 900 тысяч евро, контракт нападающего с грозненцами рассчитан до конца текущего сезона. Ранее Агаларов выступал за "Уфу", "Анжи" и "Волгарь".
Агаларов: цель на сезон? Выходить на поле, забивать голы и приносить команде победу в каждом матче
Нападающий "Ахмата" Гамид Агаларов рассказал о личных целях на сезон.
Фото: ФК "Ахмат"