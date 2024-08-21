"Что касается "Зенита", ещё две недели назад я бы сказал, что Миранчуку там нет места, но сейчас травмы у двух ведущих футболистов. В этой ситуации Антон мог бы заинтересовать руководство "Зенита", - цитирует Мостового Metaratings
Антон Миранчук покинул московский "Локомотив", воспитанником которого является, в статусе свободного агента летом текущего года. Ранее сообщалось, что к полузащитнику проявляют интерес клубы из чемпионата Греции. В частности, обсуждался возможный переход российского полузащитника в ПАОК, АЕК, "Олимпиакос" и "Панатинаикос".
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка заявил в интервью, что хотел бы видеть Антона Миранчука в составе своей команды. Санкт-петербургский "Зенит" потерял из-за травм на старте сезона бразильского полузащитника Вендела и форварда Максима Глушенкова, в активе которых 19 результативных действий (1+8 и 9+1) по системе гол+пас на двоих.
Мостовой: Антон Миранчук может заинтересовать руководство "Зенита" после травм Вендела и Глушенкова
Экс-футболист "Спартака" Александр Мостовой оценил вероятность перехода полузащитника Антона Миранчука в санкт-петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Локомотив"