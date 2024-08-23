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Мостовой - о решении не дисквалифицировать Клаудиньо: ничего страшного, у нас многие ругаются матом

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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о решении КДК РФС не дисквалифицировать полузащитника "Зенита" Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"
"Все, скорее всего, правильно. А что такое? Ничего страшного, у нас многие ругаются матом, просто они не попадают в кадр. Если каждого дисквалифицировать, кто ругается матом, тогда вообще играть будет некому", - цитирует Мостового "СЭ".

Сегодня, 23-го августа, КДК РФС оштрафовал полузащитника "Зенита" Клаудиньо за нецензурные выражения в адрес резервного арбитра после матча 5-го тура чемпионата России с подмосковными "Химками".

В текущем сезоне Клаудиньо провел за петербургский клуб во всех турнирах 6 матчей и не отметился результативными действиями. Сегодня, 23-го августа, петербургский "Зенит" объявил о продлении контракта с игроком до конца сезона-2027/2028.

В 6-м туре РПЛ команда Сергея Семака примет на своем поле московский "Спартак". Встреча состоится завтра, 24-го августа, в 17:30 по московскому времени.

Александр Мостовой Зенит Клаудиньо КДК РФС
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