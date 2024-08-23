"Против кого из оппонентов по этому сезону было тяжелее всего персонально играть? Наверное, назову Пиняева. Очень быстрый игрок, поэтому пусть будет он", - цитирует Бессмертного Legalbet.
В текущем сезоне Сергей Пиняев провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 6 матчей и отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 8 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца 2026 года.
После 5-ти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12-ю очками, "Локомотив" занимает третье место и имеет такое же количество набранных очков.
Бессмертный: против Пиняева было тяжелее всего персонально играть - он очень быстрый
Защитник московского "Динамо" Станислав Бессмертный высказался о нападающем "Локомотива" Сергее Пиняеве.
Фото: ФК "Локомотив"