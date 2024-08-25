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Силкин: "Динамо" должно отыграться за поражение в предыдущем сезоне, которое лишило их чемпионства

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Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин высказал свое мнение по предстоящему матчу 6-го тура Российской Премьер-лиги между бело-голубыми и "Краснодаром".
Фото: ФК "Динамо"
"Если же говорить о "Динамо", то у них должна быть мотивация отыграться за поражение в прошлом сезоне, хоть это была и их вина. Не знаю, даст ли им это дополнительный настрой, но они играют дома, а свое поле и болельщики тебя мотивируют. Родные стены должны придать им сил." - цитирует Силкина "СЭ".

Напомним, что в последнем туре предыдущего сезона, "динамовцы" могли оформить первое, спустя 48 лет, чемпионство, но на выезде проиграли "Краснодару" (0:1) и стали 3-ми по итогам сезона.

В текущем сезоне команда Марцела Лички занимает 2-ю строчку в турнирной таблице российского чемпионата и в случае домашней победы над "Краснодаром" поднимется на первую строчку, сместив петербургский "Зенит"

Матч "Динамо" — "Краснодар" состоится сегодня, 25 августа, в 17:30 по московскому времени на "ВТБ Арене" в Москве.

Сергей Силкин Динамо Краснодар
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