"В итоговом списке будет четыре вратаря. Будем выбирать из тех, кто был в расширенном списке. По поводу вызова Матвея Сафонова не скажу, скоро все узнаете", - цитирует Кафанова "РИА Новости".
Напомним, ранее сообщалось о том, что во время сентябрьского учебно-тренировочного сбора национальная команда России проведет два товарищеских матча - со сборными Вьетнама и Таиланда. Игры пройдут в Ханое 5 и 7 сентября соответственно. Обе встречи начнутся в 16:00 по московскому времени.
Голкипер "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов был включен в расширенный состав сборной России, который пресс-служба команды опубликовала 19 августа.
Кафанов: по поводу вызова Сафонова в сборную России не скажу, скоро узнаете
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов пока не подтвердил включение вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова в окончательную заявку сборной России на сентябрьский сбор.
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