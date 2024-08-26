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Кафанов: по поводу вызова Сафонова в сборную России не скажу, скоро узнаете

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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов пока не подтвердил включение вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова в окончательную заявку сборной России на сентябрьский сбор.
Фото: Чемпионат.com
"В итоговом списке будет четыре вратаря. Будем выбирать из тех, кто был в расширенном списке. По поводу вызова Матвея Сафонова не скажу, скоро все узнаете", - цитирует Кафанова "РИА Новости".

Напомним, ранее сообщалось о том, что во время сентябрьского учебно-тренировочного сбора национальная команда России проведет два товарищеских матча - со сборными Вьетнама и Таиланда. Игры пройдут в Ханое 5 и 7 сентября соответственно. Обе встречи начнутся в 16:00 по московскому времени.

Голкипер "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов был включен в расширенный состав сборной России, который пресс-служба команды опубликовала 19 августа.

Виталий Кафанов Сборная России Матвей Сафонов
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