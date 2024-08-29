"Мы фавориты только на бумаге. На футбольное поле выходят люди, игроки. И тот, кто лучше, тот и побеждает. Поэтому не имеет значения, кто является фаворитом, кто не является, сколько команда бьёт или атакует, контролирует мяч. Главное - кто сможет забить больше, тот и победит", - приводит слова Семака пресс-служба клуба.
Петербургский "Зенит" сыграет на выезде с "Пари Нижнем Новгородом" в эту субботу, 31 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. После шести туров сине-бело-голубые с 14-ю набранными очками идут на втором месте в таблице РПЛ, отставая от лидера московского "Локомотива" на один балл. В последних двух играх чемпионата команда Сергея Семака сыграла вничью с московским "Спартаком" (0:0) и подмосковными "Химками" (1:1). Напомним, в составе "Зенита" не сможет сыграть лучший бомбардир Максим Глушенков, но проходит реабилитацию после перелома лучевой кости руки.
Семак - о матче с "Пари НН": мы фавориты только на бумаге
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ против "Пари НН".
Фото: ФК "Зенит"