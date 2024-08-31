"Очень хорошо, что эта история наконец-то закончилась. Считаю, что от этого выиграли все три стороны. В первую очередь футболист, который был отстранён от команды месяц назад. Конечно, это сказывалось негативно на самого Александра, поскольку работать индивидуально и с командой — разные вещи" — цитирует Аленичева "Чемпионат".
Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" 30 августа. Контракт с футболистом подписан до лета 2027 года с опцией продления еще на год.
За "Спартак" Соболев провел 140 матчей, забил 58 голов и отдал 32 результативные передачи. Напомним, после матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги против Оренбурга (0:2), Соболев был отстранен от тренировок с основным составом москвичей и занимался по индивидуальной программе.
Это был не первый случай отстранения футболиста от тренировок с основной командой. Ранее в "Спартаке" Абаскаля, Соболев был отстранен за нарушение дисциплины на поле и вне его. Футболист не посещал общекомандные завтраки и нарушал порядки, установленные испанским тренером. "Зенит" сегодня сыграет с "Пари НН" в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги, Соболев в заявку на матч не попал.
Аленичев: хорошо, что история с Соболевым закончилась, от трансфера выиграли все 3 стороны
Бывший футболист "Спартака" и сборной России Дмитрий Аленичев высказал свое мнение о переходе нападающего Александра Соболева в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"