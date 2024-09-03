- Всё логично и нормально. Я начал забивать после того, как объявили расширенный состав. Значит, тренер посчитал, что на данный момент другие нападающие сильнее. Мне никто дверь в сборную не закрывал, и я для себя её тоже не закрываю, - передаёт слова Комличенко Matchtv.ru.
29-летний нападающий "Ростова" Николай Комличенко за сборную России сыграл 7 матчей, в которых забил 1 гол и выполнил 1 результативный пас. Последнюю на данный момент игру за национальную команду форвард провёл в сентябре 2023 года.
В текущем сезоне на счету Комличенко 3 гола и 1 голевой пас в 10 матчах за "Ростов" во всех турнирах, при этом все голы были забиты в двух матчах РПЛ 17 августа и 1 сентября. Главным тренером сборной России на правах совмещения является наставник жёлто-синих Валерий Карпин.
Нападающий "Ростова" Комличенко отреагировал на вопрос о невызове в сборную России
Форвард "Ростова" Николая Комличенко прокомментировал своё непопадание в состав сборной России на товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом в сентябре 2024 года.
Фото: ФК "Ростов"