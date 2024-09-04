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Олег Иванов: у "Зенита" более сыгранная команда, чем у "Спартака"

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Выступающий за казанский "Рубин" полузащитник Олег Иванов сравнил петербургский "Зенит" и столичный "Спартак".
Фото: ФК "Рубин"
- "Зенит" более сыгранная команда. Сейчас только седьмой тур, у "Спартака" новый тренер и новые эмоции, это видно – они бьются, каждый хочет показать себя, отсюда такая заряженность, - передает слова футболиста казанской команды "РБ Спорт".

Иванов выступает за "Рубин" с 2022 года. В текущем сезоне он провел за свою команду шесть матчей в РПЛ, но не отметился результативными действия. Соглашение игрока с "Рубином" действует до лета следующего года.

"Зенит" в этом сезоне в семи турах набрал 17 баллов и лидирует в чемпионате, у "Спартака" на три очка меньше и четвертая строчка в РПЛ.

Олег Иванов Рубин Зенит Спартак
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