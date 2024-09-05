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Круговой признался, что немного в шоке от перехода Соболева в "Зенит"

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Данил Круговой, выступающий за столичный ЦСКА, дал свой комментарий по поводу трансфера Александра Соболева из "Спартака" в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
- В шоке ли я, что Соболев все-таки перешел в "Зенит"? Честно — немного. Тем более если брать ту ситуацию, которая была с Барриосом, Родригао и Чистяковым, - цитирует бывшего защитника "Зенита" "РБ Спорт".

Напомним, официально о подписании соглашения с форвардом "Спартака" петербургский клуб сообщил 30 августа. Соболев в июле был отстранен от тренировок с основным составом красно-белых из-за слухов о его желании перейти в клуб с берегов Невы. По данным СМИ, "Зенит" заплатит "Спартаку" за 27-летнего форварда около 10 миллионов евро.

Данил Круговой Александр Соболев Зенит Спартак
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