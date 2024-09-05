По информации источника, в 29-летнем россиянине заинтересован "Аякс". Уточняется, что клуб не смущает гражданство футболиста.
Журналист из Нидерландов Йерун Каптейнс заявил, что "Аякс" действительно ищет игрока из числа свободных агентов для усиления линии атаки.
Антон Миранчук покинул московский "Локомотив" в конце прошлого сезона, в настоящее время футболист находится в поиске нового клуба и пребывает на рынке свободных агентов.
Ранее в СМИ обсуждали возможность возвращения Антона в стан "железнодорожников", кроме того, в прессе связывали игрока с переходом в греческий ПАОК. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 6 миллионов евро.
Источник: "Спорт Экспресс"
Источник: "Аякс" интересуется свободным агентом Антоном Миранчуком
Бывший полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук может продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов, в игроке заинтересован "Аякс".
Фото: ФК "Локомотив"