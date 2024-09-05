Сообщается, что сине-бело-голубые смогут выкупить форварда по той же цене, за которую он перешёл в самарский клуб. По данным инсайдеров, сумма компенсации составляет 200 млн рублей.
О переходе 5 сентября клубы официально объявили 5 сентября. Контракт между футболистом и "Крыльями Советов" заключён сроком на 3 года. Сергеев уже выступал в Самаре в 2020-2022 годах, после чего 2,5 года играл в составе "Зенита".
Источник: Metaratings
Metaratings: "Зенит" сохранил за собой приоритетное право обратного выкупа Сергеева у "Крыльев Советов"
По информации СМИ, петербургский "Зенит" после перехода Ивана Сергеева в самарские "Крыльея Советов" сохранил за собой приоритетное право обратного выкупа 29-летнего нападающего.
Фото: ФК "Крылья Советов"