"Смолов — игрок с большим опытом и насыщенной карьерой не только в "Краснодаре", но и других клубах России. Федор важен для раздевалки, он сильно помогает команде, делится опытом. Смолов — лидер "Краснодара", - цитирует Са Sport24.
Фёдор Смолов этим летом после окончания срока действия соглашения с московским "Динамо" на правах свободного агента подписал с "Краснодаром" однолетний контракт. В этом сезоне 34-летний нападающий принял участие в 7 матчах (в среднем, 50 мин. за игру), в которых забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Ранее Смолов уже выступал за "Краснодар" - в 2015-2018 гг.
Виктор Са: Смолов — лидер "Краснодара"
Полузащитник "Краснодара" Виктор Са высказался, какую роль для "горожан" играет нападающий Фёдор Смолов.
Фото: ФК "Краснодар"