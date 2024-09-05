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Виктор Са: Смолов — лидер "Краснодара"

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Полузащитник "Краснодара" Виктор Са высказался, какую роль для "горожан" играет нападающий Фёдор Смолов.
Фото: ФК "Краснодар"
"Смолов — игрок с большим опытом и насыщенной карьерой не только в "Краснодаре", но и других клубах России. Федор важен для раздевалки, он сильно помогает команде, делится опытом. Смолов — лидер "Краснодара", - цитирует Са Sport24.

Фёдор Смолов этим летом после окончания срока действия соглашения с московским "Динамо" на правах свободного агента подписал с "Краснодаром" однолетний контракт. В этом сезоне 34-летний нападающий принял участие в 7 матчах (в среднем, 50 мин. за игру), в которых забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Ранее Смолов уже выступал за "Краснодар" - в 2015-2018 гг.

Виктор Са Федор Смолов Краснодар
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