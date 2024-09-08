"Не сказал бы, что Севикян усилит "Локо", это подписание для ротации. Эдгар является футболистом такого же плана, как Сарвели или Пиняев. Возможно, заиграет, поскольку у него были отличные матчи и он способный игрок. Но лучше бы клуб вернул Антона Миранчука", - цитирует Сенникова "Чемпионат".
Эдгар Севикян перешел в московский "Локомотив" из венгерского "Ференцвароша" на правах аренды с опцией последующего выкупа. Ранее полузащитник выступал за "Пари НН", за который провел во всех турнирах 40 матчей и отметился 8-ю забитыми мячами и 1-й результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 2 миллиона евро.
После 7-ми сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на 3-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 15 набранных очков.
Сенников: не сказал бы, что Севикян усилит "Локо", это подписание для ротации. Лучше бы клуб вернул Миранчука
Бывший игрок "Локомотива" Дмитрий Сенников прокомментировал переход Эдгара Севикяна в стан "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"