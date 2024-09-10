"Поскольку "Краснодар" играет дома и имеет более высокую позицию в лиге, то они, вероятно, фавориты перед началом игры. Но в футбольном матче может случиться все, что угодно, мы все это знаем. Особенно, когда это дерби. Я должен сказать, что всегда буду благодарен обеим командам за то, что они дали мне шанс играть за них. Но, честно говоря, у меня больше чувств к «Ростову», поэтому я буду болеть за них", - приводит слова Сигурдссона "РБ Спорт".
Рагнар Сигурдссон выступал за футбольный клуб "Краснодар" с января 2014 года до августа 2016 года. За "быков" футболист сыграл 86 матчей, в которых забил 4 гола, отдал 3 голевые передачи, получил 13 жёлтых карточек и 1 красную карточку.
Также игрок сборной Исландии играл за "Ростов" с января 2018 года до января 2020 года. За жёлто-синих футболист сыграл 53 матча, в которых результативными действиями не отметился, но получил четыре жёлтые карточки.
Матч "Краснодара" и "Ростова" в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 пройдёт 14 сентября в Краснодаре. Стартовый свисток должен прозвучать в 19:00 по московскому времени.
Рагнар Сигурдссон раскрыл, за кого будет болеть в матче "Краснодара" и "Ростова"
Бывший защитник "Краснодара" и "Ростова" Рагнар Сигурдссон поделился мнением о предстоящем матче между командами в 8-м туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: Виталий Тимкив / "РИА Новости"