Соболев пополнил состав клуба с берегов Невы в летнее трансферное окно, подписав контракт на три года. В конце прошлой недели "Зенит" провел товарищескую встречу с "Кайратом" (4:3). Соболев начал игру с первых минут и был заменен в конце матча.
Напомним, до перехода в "Зенит" Соболев выступал за столичный "Спартак". В составе красно-белых он выигрывал Кубок России в 2022 году.
- Мои первые дни в команде? Все отлично, я счастлив! Прекрасная команда, в которой собраны качественные профессиональные футболисты. Всем благодарен, что тепло приняли. Теперь остается только начать приносить пользу команде, - передает слова форварда "Зенита" "Матч ТВ".
"Зенит" в семи турах набрал 17 очков и лидирует в таблице РПЛ. Следующим соперником петербургского клуба станет ЦСКА, встреча пройдет в Москве 14 сентября, старт игры - в 16:30 по столичному времени.
Соболев: я счастлив! Всем благодарен, что тепло меня приняли
Новичок "Зенита" Александр Соболев поблагодарил своих партнеров за теплый прием.
Фото: ФК "Зенит"