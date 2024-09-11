"Конечно, у меня есть мысли, как все будет в мои 33-35 лет. Если позволят здоровье и уровень, я бы хотел играть в "Динамо" до конца карьеры. Здесь и сейчас я в "Динамо", наслаждаюсь этим моментом и хочу завоевать трофей с моей командой", - цитирует Скопинцева Sport24.
В текущем сезоне Дмитрий Скопинцев провел за московское "Динамо" во всех турнирах десять матчей и отметился одной результативной передачей. Ранее защитник выступал за "Балтику", "Ростов" и "Краснодар". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 3,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.
После 7-ми сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на четыре очка.
Скопинцев: я бы хотел играть в "Динамо" до конца карьеры
Защитник "Динамо" Дмитрий Скопинцев высказался о дальнейших планах на карьеру.
Фото: ФК "Динамо"