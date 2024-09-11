По информации источника, в ближайшие дни крайний правый защитник "Зенита" Сергей Волков будет прооперирован в одной из зарубежных клиник.
Напомним, 6 сентября на тренировке игрок получил разрыв передней крестообразной связки левого колена.
22-летний Волков перешел в стан петербуржцев в это летнее трансферное окно из "Краснодара". Футболист принял участие в 6 матчах за сине-бело-голубых в РПЛ и Кубке России, повел на поле 361 минуту и не отличился голевыми действиями.
Источник: "СЭ"
"СЭ": в ближайшие дни защитник "Зенита" Волков будет прооперирован
Защитник "Зенита" Сергей Волков перенесет операцию на колене.
Фото: "СЭ"