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"СЭ": в ближайшие дни защитник "Зенита" Волков будет прооперирован

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Защитник "Зенита" Сергей Волков перенесет операцию на колене.
Фото: "СЭ"
По информации источника, в ближайшие дни крайний правый защитник "Зенита" Сергей Волков будет прооперирован в одной из зарубежных клиник.

Напомним, 6 сентября на тренировке игрок получил разрыв передней крестообразной связки левого колена.

22-летний Волков перешел в стан петербуржцев в это летнее трансферное окно из "Краснодара". Футболист принял участие в 6 матчах за сине-бело-голубых в РПЛ и Кубке России, повел на поле 361 минуту и не отличился голевыми действиями.

Источник: "СЭ"

Сергей Волков Зенит
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