- Думаю, что "Сьон" — последний клуб в футбольной карьере Антона Миранчука. Но, может, он через "Сьон" хочет найти более серьезную команду. Антон захотел попробовать себя в Европе, ведь многие другие футболисты пробуют и хотят туда уехать. У всех гуляет такая мысль.
Напомним, в понедельник, 9 сентября, швейцарский клуб "Сьон" официально объявил о подписании контракта с атакующим полузащитником сборной России Антоном Миранчком. Стороны заключили контракт на 2 года, до лета 2026 года. Игрок будет выступать за новую команду под 10-м номером.
28-летний футболист покинул московский "Локомотив" и находился в статусе свободного агента с конца июня этого года. В прошлом сезоне хавбек отметился 8 забитыми голами и 7 ассистами в 38 матчах за "железнодорожников".
Источник: "Чемпионат"
Шикунов: "Сьон" - последний клуб в футбольной карьере Антона Миранчука
Бывший спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов прокомментировал переход полузащитника Антона Миранчука в "Сьон" из Швейцарии.
Фото: Чемпионат.com