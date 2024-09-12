"Отличная новость! Жду, что Дзюба пересядет со своей роскошной иномарки на "Ладу". Артём, прежде чем приступить к своей блестящей карьере в "Акроне", должен извиниться перед всеми прекрасными дамами планеты Земля! Потому что его последние высказывания и поведение были явно не на уровне. Поэтому, Артём, я в тебя верю!", - цитирует Губерниева Metaratings.
Сегодня, 12-го сентября, появилась информация, что нападающий Артем Дзюба может перейти в тольяттинский "Акрон". Напомним, форвард покинул московский "Локомотив" по окончании сезона-2023/2024 на правах свободного агента - в прошлом сезоне Дзюба записал на свой счет четыре забитых мяча и четыре результативные передачи в 25-ти встречах во всех турнирах.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего игрока в 2 миллиона евро. После 7-ми сыгранных туров тольяттинский клуб располагается на 14-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 5 набранных очков.
Губерниев: жду, что после перехода в "Акрон" Дзюба пересядет со своей роскошной иномарки на "Ладу"
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном переходе Артема Дзюбы в "Акрон".
Фото: ФК "Локомотив"