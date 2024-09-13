"С чего вы взяли, что подписание Джикии выводит статус "Химок" на новый уровень? Он полтора года не имел игровой практики. Вы думаете, что сейчас он придет, и "Химки" выиграют чемпионат?
Ему как минимум надо приходить полгода в себя, в свою былую форму. На данный момент Джикия — не помощник "Химкам", - цитирует Канчельскиса "СЭ".
Вчера, 12-го сентября, подмосковные "Химки" объявили о подписании центрального защитника Георгия Джикии на правах свободного агента. Россиянин покинул московский "Спартак" по окончании сезона-2023/2024 на правах свободного агента, в прошлом сезоне защитник провел во всех турнирах 14 матчей и не отметился результативными действиями.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 3,5 миллионов евро. Команда Франка Артиги после 7-ми сыгранных туров располагается на 13-й строчке и имеет в своем активе 6 набранных очков. В следующем туре подмосковный клуб сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном".
Канчельскис: вы думаете, что сейчас Джикия придет, и "Химки" выиграют чемпионат? Он - не помощник
Российский тренер Андрей Канчельскис высказался о переходе Георгия Джикии в "Химки".
Фото: ФК "Спартак"