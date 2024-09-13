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Александр Медведев раскрыл, за счёт чего со "Спартаком" сыграли Вендел и Педро

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Председатель правления петербургского "Зенита" Александр Медведев рассказал об участии Вендела и Педро в матче 6-го тура РПЛ с московским "Спартаком".
Фото: Global Look Press
"Действительно, они смогли сыграть только благодаря усилиям наших физиотерапевтов и их личному желанию. Я думаю, что во многих других случаях какие-то игроки сказали бы: "Я не могу играть". А ребята хотели играть и сыграли", - передаёт слова Медведева "Чемпионат".

Петербургский "Зенит" и московский "Спартак" встретились друг с другом в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25, который прошёл 24 августа в Санкт-Петербурге. В стартовом составе сине-бело-голубых вышли Вендел и Педро, хотя перед игрой Александр Медведев утверждал, что бразильцы не смогут принять участие в матче по состоянию здоровья. Встреча между командами завершилась безголевой ничьей.

Маркус Вендел Педро Зенит Александр Медведев
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