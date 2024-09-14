"Семак пошёл на очень рискованную авантюру. Я даже не поверил, когда увидел в составе "Зенита" сразу трёх одноплановых центральных нападающих. Получается, что Семак и нападение не усилил, и среднюю линию ослабил. Гости не могли контролировать середину поля и оказывать давление. Гол — это случайность. Мойзес грубейшую ошибку допустил. Счёт в итоге удержали, добились результата, но в тактическом плане проиграли", - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
Московский ЦСКА и петербургский "Зенит" встретились друг с другом 14 сентября в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Игра прошла в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 1:0. Единственный гол в матче был забит на 43-й минуте нападающим "Зенита" Лусиано.
Таким образом, "Зенит" (Санкт-Петербург) после восьми туров набрал 20 очков и расположился на первом месте в турнирной таблице чемпионата России. У ЦСКА (Москва) в активе осталось 13 очков, с которыми "армейский" клуб занимает пятое место.
В следующем туре "Зенит" на своём поле 21 сентября будет принимать воронежский "Факел". ЦСКА предстоит выезд в Казань, где 21 сентября красно-синие сыграют с "Рубином".
Бубнов - об игре "Зенита" с ЦСКА: Семак пошёл на очень рискованную авантюру
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал тактику петербургского "Зенита" в матче 8-го тура РПЛ с московским ЦСКА.
Фото: Владимир Астапкович / "РИА Новости"