"Есть моменты, когда ты должен понимать, где ты должен играть аккуратно. В той ситуации с Камило можно выбить мяч в аут или на угловой. Это неуважение к команде соперника или недостаток концентрации. Такого поведения не должно быть на поле. Ты думаешь, что можешь играть красиво? Скопа делает рабону, но куда? Это цирк, его можно показывать на Красной площади, а не на стадионе", - заявил Личка.
Московское "Динамо" одержало победу над "Ахматом" в матче 8-го тура чемпионата России. Грозненцы отыграли отставание в 2 мяча, но пропустили еще 2 гола в компенсированное ко второму тайму время. По голу на свой счет в составе "Динамо" записали полузащитники Хорхе Карраскаль, Денис Макаров, Лука Гагнидзе и форвард Константин Тюкавин.
Победа позволила московскому "Динамо" довести количество набранных очков до 16-ти и подняться на 4-е место в турнирной таблице, опередив московский "Спартак". Сегодня красно-белые сыграют с махачкалинским "Динамо".
Источник: "Матч ТВ"
Тренер "Динамо" Личка: Скопинцев делает рабону, но куда? Это цирк, это неуважение к сопернику
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка прокомментировал потерю концентрации своих игроков в матче 8-го тура РПЛ с "Ахматом" (4:2).
Фото: РИА Новости