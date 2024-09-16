"Честно скажу, что во времена "Анжи" я следил за футболом. Постоянно следил за командой, за тем, какое место она занимает в таблице. Вот, посетил матч "Динамо" - "Спартак", сейчас буду заново начинать", - цитирует Махачева "СЭ".
Махачкалинское "Динамо" сыграло вничью с московским "Спартаком" в рамках 8-го тура чемпионата России. Команды обменялись забитыми голами в первом тайме. Ничья принесла махачкалинцам 9-е очко в сезоне. Команда располагается на 9-м месте в таблице РПЛ после 8-ми матчей.
"Динамо" Махачкала вышло в РПЛ по итогам прошлого сезона Первой лиги. Бело-голубые финишировали на 2-м месте и завоевали прямую путевку в Премьер-лигу. "Динамо" стало первым дагестанским клубом в элитном дивизионе российского футбола со времен вылета "Анжи" в сезоне 2018/19.
Ислам Махачев: во времена "Анжи" следил за футболом. Посетил матч "Динамо" - "Спартак", сейчас буду заново начинать
Чемпион UFC Ислам Махачев поделился впечатлениями от посещения матча "Динамо" Махачкала - "Спартак" (1:1) в 8-м туре РПЛ.
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