Состав московского ЦСКА может пополнить экс-форвард "Удинезе" Исаак Саксесс. Как сообщает "РБ Спорт", "армейцы" активно изучают рынок свободных агентов и пытаются усилить группу атаки. По данным источника, 28-летний нигериец рассматривается руководством московского клуба.
Исаак Саксесс покинул "Удинезе" в летнее трансферное окно после истечения срока действия контракта с клубом. В минувшем сезоне Серии А форвард принял участие в 27-ми матчах, забил 1 гол и записал на свой счет 1 голевую передачу.
Бывший форвард "Удинезе" Исаак Саксесс может перейти в ЦСКА
Московский ЦСКА нацелился на нигерийского нападающего Исаака Саксесса.
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