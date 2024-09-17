"Если "Зенит" предложит хорошую цену, то, пожалуйста, пусть покупает. Если "Зенит" предложит за Батракова 20 миллионов – пусть берёт, для "Локомотива" это будет отличная сделка", - приводит слова Сенникова Metaratings.
Алексей Батраков с детства занимается в клубной структуре московского "Локомотива". Его действующее соглашение с клубом рассчитано до конца сезона-2026/27. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего футболиста в 700 тыс. евро. В текущем сезоне РПЛ атакующий полузащитник за восемь матчей забил пять голов и сделал пять результативных передач.
Этим летом из "Локомотива" в "Зенит" за 6,3 млн евро перебрался Максим Глушенков, который в минувшем сезоне с 18 голевыми передачами стал лучшим ассистентом чемпионата России.
Сенников: продажа Батракова в "Зенит" за 20 млн евро будет хорошей сделкой для "Локомотива"
Бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Сенников прокомментировал возможность ухода полузащитника московского "Локомотива" Алексея Батракова в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Локомотив"