Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Зенит
1 - 0 1 0
РубинПерерыв

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Ювентус
3 - 0 3 0
ПСВ2 тайм
Янг Бойз
0 - 2 0 2
Астон Вилла2 тайм
Реал Мадрид
22:00
ШтутгартНе начат
Спортинг
22:00
ЛилльНе начат
Бавария
22:00
Динамо ЗагребНе начат
Милан
22:00
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
1 - 0 1 0
Реал Сосьедад2 тайм

Сенников: продажа Батракова в "Зенит" за 20 млн евро будет хорошей сделкой для "Локомотива"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Сенников прокомментировал возможность ухода полузащитника московского "Локомотива" Алексея Батракова в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Локомотив"
"Если "Зенит" предложит хорошую цену, то, пожалуйста, пусть покупает. Если "Зенит" предложит за Батракова 20 миллионов – пусть берёт, для "Локомотива" это будет отличная сделка", - приводит слова Сенникова Metaratings.

Алексей Батраков с детства занимается в клубной структуре московского "Локомотива". Его действующее соглашение с клубом рассчитано до конца сезона-2026/27. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего футболиста в 700 тыс. евро. В текущем сезоне РПЛ атакующий полузащитник за восемь матчей забил пять голов и сделал пять результативных передач.

Этим летом из "Локомотива" в "Зенит" за 6,3 млн евро перебрался Максим Глушенков, который в минувшем сезоне с 18 голевыми передачами стал лучшим ассистентом чемпионата России.

Алексей Батраков Дмитрий Сенников Локомотив Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 13
  • Нравится
  • -11
  • Не нравится