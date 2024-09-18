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Канчельскис: "Зенит" подразнит "Краснодар" и другие клубы, но в итоге заберет титул РПЛ

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Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис уверен, что "Зенит" выиграет золотые медали по итогам текущего сезона РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- "Зенит" на дистанции сильнее всех. Тут и состав, и фактор Семака, который уже давно в клубе. "Зенит" подразнит "Краснодар" и другие клубы, но в итоге заберет титул с вероятностью 99%, - цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".

Напомним, "Зенит" является чемпионом РПЛ в последних шести сезонах. В новом розыгрыше чемпионата России сине-бело-голубые в восьми турах набрали 20 очков и лидируют в турнирной таблице. Клуб с берегов Невы опережает ближайшего преследователя в лице "Краснодара" на два балла.

21 сентября подопечные Сергея Семака на своем поле примут воронежский "Факел", игра начнется в 16:30 по столичному времени.

Андрей Канчельскис Зенит Краснодар
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