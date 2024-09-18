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Горшков: Соболеву нужно приложить много усилий, чтобы болельщики "Зенита" к нему были более лояльны

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Бывший футболист "Зенита" Александр Горшков прокомментировал отношение некоторых болельщиков сине-бело-голубых к нападающему Александру Соболеву, который перешел из "Спартака".
Фото: ФК "Зенит"
"Соболеву нужно приложить много усилий, чтобы болельщики к нему были более лояльны. Если сравнивать ситуацию с Дзюбой, то в начале его тоже не очень хорошо приняли фанаты. Но Артем приносил пользу "Зениту", - сказал Горшков.

В минувший вторник, 17 сентября, "Зенит" играл в гостях с казанским "Рубином" в рамках группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:0. В одном из забитых мячей поучаствовал Александр Соболев, но сделал голевую передачу. Во время матча болельщики "Зенита" скандировали в адрес экс-нападающего "Спартака" оскорбительные кричалки.

Соболев перешел в петербургский клуб из московского "Спартака" этим летом, по информации СМИ, за 27-летнего форварда отдали 10 миллионов евро, контракт рассчитан до июня 2027 года.

Источник: "РБ Спорт"

Александр Соболев Зенит
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