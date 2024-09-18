"Я очень хотел играть за сборную России. Но я не знаю, почему этого не случилось", - сказал Веллитон.
Напомним, Веллитон защищал цвета "Спартака" с 2007 по 2014 год, на его счету 133 матча, 61 забитый мяч и 19 голевых передач. В составе красно-белых бразилец дважды становился лучшим бомбардиром российского чемпионата, три раза завоёвывал серебряные медали РПЛ.
Недавно 37-летний нападающий прилетал в Москву, чтобы принять участие в матче звёзд "Спартака", в игре он забил два гола. Общаясь с российской прессой, Веллитон признался, что готов играть за красно-белых даже бесплатно.
Источник: "Спорт Экспресс"
Бывший игрок "Спартака" Веллитон: я очень хотел играть за сборную России
Бывший бразильский нападающий "Спартака" Веллитон признался, что хотел играть за сборную Россию.
Фото: ФК "Спартак"