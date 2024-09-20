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Осинькин: Сергеев был не доволен своим временем и количеством голов в "Зените"

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Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал возвращение в команду из петербургского "Зенита" нападающего Ивана Сергеева.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Довольны возвращением Вани. Он прошел с нами большой путь, понимает требования и уровень, который будет. Понятно, что в весенней части чемпионата он был не доволен своим временем и количеством голов в "Зените". Он понимал, как его встретят. Он улыбается. С его приходом мы понимаем, что получили боевую единицу", - приводит слова Осинькина "Матч ТВ".

Самарские "Крылья Советов" выкупили Ивана Сергеева у петербургского "Зенита" в сентябре 2024 года за 2 млн евро. Контракт между 29-летним нападающим и футбольным клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

После перехода в "Крылья Советов" Иван Сергеев принял участие в одном матче - в игре 8-го тура чемпионата России с казанским "Рубином", которая завершилась победой самарского клуба со счётом 2:0. Нападающий вышел в стартовом составе и провёл весь матч без замен. Матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с московским "Спартаком", который завершился поражением самарцев со счётом 1:4, Сергеев провёл в запасе.

Игорь Осинькин Крылья Советов Иван Сергеев
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