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Бывший футболист Канищев: "Зенит" - абсолютно не уровень Соболева

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Бывший игрок "Зенита" Александр Канищев высказался об игре форварда петербургской команды Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
- Для Соболева играть в "Зените" — абсолютно не его уровень, не дотягивает. Это странный трансфер. Видно, что он совсем не вписывается в команду и её рисунок игры. Я бы даже его не покупал и не рассматривал как вариант усиления состава, - цитирует Канищева "Чемпионат".

27-летний нападающий стал футболистом "Зенита" в летнее трансферное окно, перейдя из столичного "Спартака" за 10 миллионов евро. Трудовой договор Соболева с "Зенитом" рассчитан до 2027 года.

Напомним, 21 сентября "Зенит" на своем поле обыграл "Факел" со счетом 3:1, Соболев вышел в стартовом составе, но не смог забить или ассистировать партнерам.

В составе клуба с берегов Невы форвард провел три матча и отметился одной голевой передачей. "Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка.

Александр Канищев Александр Соболев Зенит
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