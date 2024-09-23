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Колыванов: слава богу, что Глушенков есть в расширенном списке сборной России

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Заслуженный тренер России Игорь Колыванов прокомментировал попадание полузащитника петербургского "Зенита" Максима Глушенкова в расширенный состав сборной России по футболу.
Фото: ФК "Зенит"
"Ну и слава богу, что фамилия Глушенкова есть в списке. Не знаю, исчерпан там конфликт или нет — надо у них спрашивать. Так и должно быть, что вызвали хорошего футболиста. Разберутся со всеми несостыковками, которые у них происходили. Дело-то житейское", - приводит слова Колыванова Legalbet.

23 сентября сборная России по футболу назвала имена 42 футболистов, которые вошли в расширенный список национальной команды на учебно-тренировочный сбор в октябре. В него вошёл недавно восстановившийся от травмы руки полузащитник петербургского "Зенита" Максим Глушенков.

Ранее Глушенков в интервью заявил, что ему интереснее тренироваться в "Зените" вместе с бразильцами, чем играть за сборную России против команды Вьетнама, с которой в сентябре был проведён товарищеский матч (подопечные Валерия Карпина победили со счётом 3:0). Соперники сборной России по матчам в октябре на данный момент не объявлены.

Игорь Колыванов Сборная России Максим Глушенков Зенит
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