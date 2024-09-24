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Экс-футболист "Локомотива" Сенников: "Рубин" - стабильный середняк нашего чемпионата

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Дмитрий Сенников, в прошлом выступавший за "Локомотив", высказался о выступлении казанского "Рубина".
Фото: официальный сайт РПЛ
- Думаю, "Рубин" - стабильный середняк нашего чемпионата. Должен занять восьмое или десятое место. Конечно, в отдельном матче казанцы могут обыграть топ-клуб, но рассчитывать на то, что "Рубин" окажется выше московских команд, "Зенита" и "Краснодара" не приходится, - цитирует Сенникова Metaratings.

В текущем сезоне казанцы под руководством Рашида Рахимова провели девять матчей в РПЛ и набрали 11 очков. Клуб располагается на восьмой строчке в таблице РПЛ.

В матче десятого тура РПЛ "Рубин" отправится в гости к воронежскому "Факелу", игра пройдет 27 сентября.

В сезоне 2023/2024 "Рубин" набрал 42 очка в 30 матчах и финишировал на восьмой строчке в таблице РПЛ.

Дмитрий Сенников Рубин
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