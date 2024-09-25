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"Локомотив" летом отклонил официальные предложения по Пиняеву от клубов из Германии и Италии

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Футбольный агент Паулу Барбоза рассказал о несостоявшемся отъезде вингера "Локомотива" Сергея Пиняева в Европу в летнее трансферное окно.
Фото: официальный сайт "Локомотива"
"Насколько мне известно, было несколько официальных предложений, но "Локомотив" отказался отпускать Пиняева этим летом. Я не буду говорить про сумму, но предложения были приличные. Какие клубы были? Не могу точно сказать, только страны назову. Был из Германии вариант, также из Италии и Испании. Один из клубов сейчас играет в еврокубках", - заявил Барбоза.

Сергей Пиняев выступает в составе московского "Локомотива" с января 2023-го года. За его трансфер "железнодорожники" заплатили самарским "Крыльям Советов" 2.6 миллиона евро. В текущем сезоне на счету Пиняева 1+1 по системе гол+пас в 8-ми матчах Премьер-лиги. Еще 2 гола и 1 передачу 19-летний вингер записал на свой счет в Кубке России.

Ранее в интервью Сергей Пиняев заявил, что планирует попробовать свои силы в Европе. Футболист выразил уверенность, что в будущем окажется в одном из топ-5 европейских чемпионатов.

Источник: Metaratings

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